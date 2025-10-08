Zé Felipe e Ana Castela aparecem juntinhos em novo post nas redes sociais

A felicidade é algo muito nosso. A pessoa que baseia toda a sua felicidade em outra não é feliz. É o estado em que você está, e eu estou na minha melhor fase. Zé Felipe.

Apesar do clima de romance, os artistas preferem não rotular o momento. O lançamento recente de uma música em parceria, acompanhada de um clipe romântico, apenas reforçou os rumores de que a química vai além dos palcos.

Tanto Zé quanto Ana vivem novos começos. Ele está solteiro desde maio, após o fim de um casamento de cinco anos e três filhos. Ela, por sua vez, não assumiu nenhum relacionamento desde o término com o cantor Gustavo Mioto, no fim do ano passado. Agora, entre parcerias musicais, olhares cúmplices e rumores cada vez mais fortes, os dois parecem afinados não só no sertanejo, mas também no coração.