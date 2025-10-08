Zé Felipe fala sobre fim do casamento com Virginia e reforça: 'Nunca traí'

Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu. Eu respeito ela, ela me respeita. O povo tenta achar coisas pra falar, quer ver guerra onde não existe. Mas não tem briga, eu torço muito pra ela ser feliz, independente com quem ela quer que seja. Zé Felipe

O cantor ainda afirmou que, apesar do fim do casamento, ambos seguem felizes. "Ela tá feliz, e eu tô feliz demais também". Zé Felipe reforçou que o término foi saudável e que o foco principal continua sendo o bem-estar dos filhos.

Em paralelo, a influenciadora Virginia Fonseca também esteve nas manchetes nesta terça-feira. Ela encerrou sua breve relação com o jogador de futebol Vini Jr., que havia começado no mês anterior.

Virginia e Zé Felipe anunciaram o término no dia 27 de maio com uma publicação conjunta no Instagram. No texto, o casal enfatizou que seguiria como amigos para cuidar do que consideram seu maior tesouro: os três filhos.

Eles também deixaram claro que a decisão não foi tomada por aparências ou escândalos. "Optamos pela honestidade (...). Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos", pontuaram.