Zé Felipe posta fotos em clima de romance com Ana Castela

De Splash, em São Paulo
Zé Felipe e Ana Castela em nova foto
Zé Felipe e Ana Castela em nova foto Imagem: Reprodução/Instagram

Zé Felipe postou duas fotos abraçado com Ana Castela em clima de romance.

O que aconteceu

Nos cliques, eles aparecem agarradinhos. Zé Felipe está encostado numa cerca e envolve Ana Castela, que abraça sua cintura.

Ele marcou Ana Castela na legenda. O cantor colocou um emoji de coração ao lado do nome de Ana Castela.

Os fãs viram como uma confirmação do namoro. "O casal do ano", escreveu um. Outro comentou: "Nada melhor que um novo amor pra curar".

