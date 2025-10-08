Após perder mais de 70 kg, Thais Carla mostra 'saboneteiras'

Thais Carla, 33, voltou a impressionar os fãs com sua transformação física após passar por uma bariátrica em abril.

O que aconteceu

Em vídeo publicado no Instagram, Thais Carla compartilhou a novidade e brincou sobre as mudanças no corpo. "Vou mostrar uma coisa para vocês, que acho engraçado e todo mundo está falando. Saboneteira, olha aqui. Meu Deus!", disse. O nome é uma menção para a clavícula, um osso em forma de "S" localizado na parte anterior do pescoço.