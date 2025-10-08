Morreu mesmo? 5 teorias mirabolantes sobre a morte de Odete Roitman

O mistério sobre a morte de Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" tem gerado teorias mirabolantes: parte do público acredita que o assassino não está entre os cinco suspeitos divulgados, ou até que a vilã está viva. Veja as principais teorias:

Odete não morreu

A teoria mais difundida é a de que Odete forjou a própria morte com a ajuda de Consuelo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lo bianco). As possíveis evidências para isso são: a empresária pediu "um favor" para a diretora logo após oferecer um aumento de 470%; e Freitas disse à chefe, pouco antes de ela ir embora da TCA, que ela poderia contar com ele para o que fosse preciso.

Além disso, Consuelo mostrou indiferença ao saber da morte de Odete. Já Freitas recebeu uma ligação após o assassinato e saiu imediatamente do bar em que estava.