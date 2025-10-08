Sem amante gay? Dono de 50% da TCA, César tem final revirado em 'Vale Tudo'

Quando já puder usufruir dos milhões herdados, César demonstrará que passou por algumas mudanças. No final, ele aparecerá assinando documentos na sala de Marco Aurélio (Alexandre Nero) na TCA, ao lado de Olavo (Ricardo Teodoro). Além disso, continuará morando no Copacabana Palace, mas mudará de quarto.

Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo/Manoella Mello

Maria de Fátima (Bella Campos) será desprezada nos próximos capítulos. A influencer será despejada do apartamento onde mora e pedirá ajuda para o ex e pai de seu filho. Porém, o agora sócio da TCA deixará claro que não pode fazer nada por ela.

Não se sabe, contudo, se César mudará de ideia em relação a Fátima. Na versão original, os dois se afastaram drasticamente após César denunciar Fátima pela morte de Odete. Mas voltaram a ficar juntos quando o modelo retornou ao Brasil com uma proposta milionária.

O que aconteceu em 1988

Confiando no amado, Odete descobre que César fugirá do país com seu dinheiro. Logo depois, Odete é assassinada, colocando César e Maria de Fátima (Gloria Pires) entre os principais suspeitos. No entanto, quem matou a vilã foi Leila (Cassia Kis) por engano, afinal, ela acreditava estar atirando em Fátima, que teria se tornado amante de Marco Aurélio. Só que Leila nunca chegou a ser investigada, então César permaneceu como investigado.