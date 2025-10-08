Sapiossexual: o que é o termo usado por modelo em conversa com Vini Jr.

Por se tratar de uma preferência que pode ser tranquilamente adotada por heterossexuais, homossexuais ou bissexuais, há quem prefira identificá-la mais como uma questão de identidade do que de fato orientação sexual.

O termo "Sapiosexual" foi criado em 1998 por Darren Stalder, um engenheiro de Seattle. Na época, ele o inventou para se descrever. Seu objetivo era dizer que pouco se importavam com os atributos físicos de pretendentes. Darren preferia mesmo uma "mente incisiva, inquisitiva, perspicaz e irreverente", escreveu em uma postagem na rede social LiveJournal, em 2002. "Sapio" vem do latim e significa "eu entendo" ou "eu sei". "Quero alguém que considere uma discussão filosófica como preliminar", acrescentou Darren.

O caso:

Segundo a modelo, o contato com o atleta envolvia conversas diretas, troca de conteúdos íntimos e planos de uma viagem à Espanha. O convite inicial incluía a presença de uma amiga de Anna, mas a modelo afirma que a situação levantou suspeitas sobre os reais interesses do craque. "Na verdade, ele não sugeriu, mas para mim ficou bem claro depois", comentou, ao revelar que Vini chegou a pedir fotos e links das redes sociais da amiga.

Ela diz que o encontro aconteceria na casa do jogador, em Madri. No entanto, a amiga de Anna acabou desistindo da viagem por falta de tempo para se preparar. Ao avisar que viajaria sozinha, a modelo percebeu uma mudança no comportamento do atleta. "Quando eu me disponibilizei para ir sozinha, ele já não tinha tanto interesse assim. Disse que estaria muito ocupado", relatou.

Anna ofereceu levar um amigo gay para acompanhá-la, mas a sugestão foi rejeitada por Vini. Para a modelo, ficou evidente que o verdadeiro objetivo do convite era outro: "Se a preocupação dele era uma companhia, eu arrumei a companhia, mas, na verdade, não era essa a intenção", comentou.