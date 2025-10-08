Rodrigo Mussi passa por cirurgia para corrigir sequelas de acidente

Rodrigo Mussi, 39, será submetido, na manhã de hoje a uma cirurgia no joelho para tratar sequelas do grave acidente de carro que sofreu em 2022.

O que aconteceu

O ex-BBB explicou que o procedimento tem como objetivo corrigir uma lesão que o impedia de praticar esportes com normalidade. Apaixonado por atividades físicas desde a infância, ele revelou que a dificuldade em correr tem sido uma das maiores frustrações desde o acidente.