Quem é a modelo pivô do fim do affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr

A divulgação de supostas conversas entre a modelo Day Magalhães, 26, e Vini Jr., 25, causou o fim do affair entre o jogador e Virginia Fonseca, 26.

O que aconteceu

O portal Léo Dias divulgou capturas de tela de conversas que teriam acontecido entre Day e Vini. Nas imagens divulgadas, há supostas ligações do jogador e conversas sobre encontros.

A modelo confirmou que foi ela quem vazou as mensagens. À Quem, ela disse que tinha contato com Vini desde maio, e que fez isso por não achar certo a Virginia "se expor assim" — a apresentadora do SBT postou vídeo dançando com o atleta na segunda-feira.