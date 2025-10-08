Juliette Binoche conquista Rio com carisma e dá pistas de projeto no Brasil

Flávia descreve Juliette como uma entrevistada espontânea e muito interessada por cinema. Questionada sobre a entrega da Palma de Ouro para Wagner Moura em Paris, Juliette respondeu de forma divertida. "Ela falou: 'Gente, eu estava em Paris, me ligaram, e é óbvio que eu ia, porque é legal, porque é gostoso'. Ela não deu aquela resposta ensaiadinha, sabe? Essa passagem dela foi muito querida", conta a crítica.

Ela é muito, muito querida, a Juliette. Ela foi para o [Cine] Odeon, apresentou o filme e falou: 'Vocês querem o papo no final ou agora?'. Todo mundo falou: 'A gente prefere depois de ver o filme.' Ela disse: 'Então tá bom, gente. Eu vou embora amanhã cedo, vou voltar para casa, fazer minha mala e volto depois.' Duas horas e quarenta minutos depois, deu tempo de ela fazer a mala e voltar para o Odeon. Flávia Guerra

Entre outros destaques do Festival do Rio, está o filme argentino "Belén". Neste drama jurídico baseado em uma história real, uma jovem pobre de Tucumán é algemada na maca do hospital após ser falsamente acusada de fazer um aborto ilegal.

Não importa se [o aborto ilegal] aconteceu. O que importa é como a condenam sem saber nada. Não lhes importa se foi realmente [um aborto] ou não. A condenam diretamente, sem nenhuma investigação, sem nenhuma prova, sem nada. Sobretudo porque ela é pobre. Dolores Fonzi, protagonista de "Belén"

Os nacionais "Cyclone" e "Love Kills" também fizeram sucesso no festival. "Cyclone" conta a história da jovem operária e dramaturga Dayse Castro, enquanto "Love Kills" traz uma fantasia, ambientada em São Paulo, que traça um paralelo entre vampiros e vivências trans.