Padre recebe pedido 'inusitado' após morte de Odete Roitman: 'Tá me zoando'

O padre Gabriel Natan recebeu um pedido de oração pela alma da personagem Odete Roitman.

O que aconteceu

Gabriel publicou um vídeo contando sobre o pedido "bem inusitado" no Instagram. "Uma paroquiana mandou a mensagem assim: "O senhor pode rezar por uma pessoa que faleceu?" Eu falei: "Claro. Qual o nome?" Ela respondeu: "Odete Roitman", contou o padre.

No print da conversa com a paroquiana, ele responde: "Tá zoando comigo!". "Sério, não dou conta, não", disse Gabriel, em tom bem-humorado. Ele é vigário da Paróquia São Francisco de Assis, em Blumenau (SC), e é ativo nas redes sociais.