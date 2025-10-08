SplashUOL
O que acontece após morte de Odete? Mistério muda rumos de 'Vale Tudo'

De Splash, no Rio

Corpo de Odete Roitman foi contratado ontem no capítulo de "Vale Tudo" após a vilã ser assassinada em cena que deu o que falar na segunda-feira. Agora, a trama do folhetim gira em torno de quem matou a empresária.

O que acontece após a morte de Odete

No capítulo de hoje, familiares e amigos se arrumam para o enterro de Odete. Quatro dos cinco suspeitos pelo crime — Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), Helena (Paolla Oliveira) e César (Cauã Reymond) — comparecem. Ausência de Maria de Fátima (Bella Campos) é sentida.

Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila para que ela haja naturalmente e ninguém perceba que eles podem ter sido um dos assassinos de Odete. Já Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete. Ele quer investigar e descobrir o real assassino.

Ainda no capítulo de hoje, Consuelo (Belize Pombal), que foi promovida por Odete antes de morrer, estranha a atitude de Freitas de entrar na sala da ex-poderosa. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele.

O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete. No capítulo de amanhã, os suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.

Principais suspeitos da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Principais suspeitos da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

No capítulo de sexta (10), Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Enquanto isso, Maria de Fátima, outra suspeita pelo crime, é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Ela também é desprezada por César.

Raquel é a única que ouve Fátima e dá um conselho a filha: buscar um emprego. Pela primeira vez, ela escuta o que a mãe aconselhou e vai buscar trabalho na Tomorrow, mas vira chacota para Sardinha (Lucas Leto). Apesar de aconselhá-la, Raquel também se nega a contratar a filha na Paladar. No capítulo de sábado, sem grana, Fátima deixa o apart-hotel.

Na família Roitman, Leonardo tem uma convulsão e desmaia, mas seus exames têm resultados positivos e ele pode, enfim, fazer o transplante de medula para Afonso. A notícia é dada no capítulo de sábado (11) por Celina que avisa o sobrinho e Solange, que está grávida de gêmeos.

Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.

Reta final

Na primeira versão, Leila, interpretada por Cássia Kis, era a assassina de Odete (Beatriz Segall). No entanto, ela atirou em Odete por engano: queria acertar Fátima (Gloria Pires), por achar que ela fosse amante de Marco Aurélio (Reginaldo Faria). No remake, a morte de Odete foi premeditada.

Em conversa com Splash, Manuela Dias revelou que Odete morreria de verdade — o que contraria teorias de que ela estaria viva. "É fato que Odete Roitman vai morrer. Isso é uma certeza. Ela poderia não morrer. Todo mundo me pergunta: 'Quem vai matar Odete Roitman?' Eu falei assim: 'Cara, será que eles não pensam que eu poderia deixar ela viva?' Mas eu não vou. Eu vou ter o prazer de matar Odete Roitman", disse em março, ao falar sobre a estreia do folhetim.

Na versão de 1988, César e Maria de Fátima voltam a ser cúmplices e aplicam um golpe em um ricaço italiano gay, com quem Fátima se casa. Marco Aurélio foge do Brasil e dá uma banana ao país ao partir de helicóptero — uma das cenas mais lembradas da trama original. Já Heleninha revela, no último capítulo, que está há um ano sem beber, deixando a tia Celina feliz pela conquista.

