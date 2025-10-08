O que acontece após morte de Odete? Mistério muda rumos de 'Vale Tudo'

Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila para que ela haja naturalmente e ninguém perceba que eles podem ter sido um dos assassinos de Odete. Já Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete. Ele quer investigar e descobrir o real assassino.

Ainda no capítulo de hoje, Consuelo (Belize Pombal), que foi promovida por Odete antes de morrer, estranha a atitude de Freitas de entrar na sala da ex-poderosa. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele.

O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete. No capítulo de amanhã, os suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.

Principais suspeitos da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

No capítulo de sexta (10), Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Enquanto isso, Maria de Fátima, outra suspeita pelo crime, é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Ela também é desprezada por César.

Raquel é a única que ouve Fátima e dá um conselho a filha: buscar um emprego. Pela primeira vez, ela escuta o que a mãe aconselhou e vai buscar trabalho na Tomorrow, mas vira chacota para Sardinha (Lucas Leto). Apesar de aconselhá-la, Raquel também se nega a contratar a filha na Paladar. No capítulo de sábado, sem grana, Fátima deixa o apart-hotel.