Não morreu? Agora são 3 indícios de que Odete pode estar viva em Vale Tudo

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/TVGlobo

Cena com Odete e Freitas (Luís Lobianco) antes do tiro ajuda a alimentar desconfiança. O funcionário da TCA se despediu da chefe de forma calorosa e ofereceu ajuda - isto é, pode ter sido contatado pela executiva para ajudá-la a forjar a própria morte.

Vou sentir muita falta da senhora. Nunca vou esquecer o que fez por mim. Acho muito difícil que isso aconteça, mas se por algum dia precisar de mim... Pode contar comigo pro que precisar, dona Odete. Freitas, no capítulo de segunda

Freitas (Luis Lobianco) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Uma terceira mensagem subliminar foi ao ar ontem (7). Marco Aurélio (Alexandre Nero) comentou que Odete deve estar incomodada com a exposição toda. "Que horror, morrer assim em público. Deve estar sendo difícil para Odete", disse o executivo para Leila (Carolina Dieckmann), que refutou a fala do marido, sentenciando que Odete não "sente" mais nada, já que morreu.

Vale lembrar que Marco Aurélio não pode ser o culpado pela morte de Odete. O marido de Leila usou um silenciador na arma que escolheu para praticar o crime, mas o revólver que surgiu na cena do fatídico tiro não tinha o apetrecho - que costuma abafar um pouco o som do disparo.