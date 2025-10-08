Plano perfeito e provas de amor: foi Raquel quem matou Odete em Vale Tudo?

Raquel (Taís Araújo) não está na lista oficial de suspeitos de terem matado Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo". No entanto, há indícios de que a personagem tenha aparecido no Copacabana Palace no dia da morte da executiva. Entenda a seguir.
Raquel apareceu no hotel?
No começo do capítulo de segunda (6), Raquel apareceu dialogando com Maria de Fátima (Bella Campos). Em certo momento, o nome de Odete veio à tona.
Pouco depois, Fátima desapareceu, e a cozinheira demonstrou estar muito aflita. "Eu acho que a Maria de Fátima foi matar a Odete", desabafou Raquel para Ivan (Renato Góes).
Já no contexto da morte de Odete, a silhueta de uma mulher parecida com Raquel surgiu entrando no Copacabana Palace (foto acima, ao centro). A figura apareceu logo após o encontro entre César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro). Seu surgimento também coincidiu com a chegada de Celina (Malu Galli) no hotel.
A partir disso, nasceram inúmeras teorias sobre a possível ida da dona da Paladar ao local do crime. Uma delas propõe que Raquel tenha evitado que Celina atirasse em Odete, já que as duas chegaram praticamente juntas no estabelecimento e, afinal, há duas marcas de tiro na parede do quarto da ricaça.
Raquel mataria para provar seu amor por Maria de Fátima e pelo neto? Apesar de ter cortado relações com Fátima após todas as falcatruas da filha, o coração da cozinheira fica despedaçado quando a jovem está em apuros - tanto que ela foi atrás dela durante o sequestro capítulos atrás. Além disso, Raquel é uma mulher de ação; não costuma deixar barato as injustiças da vida, e ela sabe que Fátima é um lado fraco perto do poder de Odete, que iniciou o período de caça à influencer antes de morrer.
Na web, a teoria de que Raquel matou Odete cresceu rapidamente. "Raquel matou a Odete porque vale tudo né? E ela queria proteger a filha e o tal neto e para proteger a filha. Vale Tudo inclusive matar a Odete Roitman. Anotem", comentou a usuária @labelledudu no X.
Raquel vai criar o neto, assim como foi na primeira versão, ou seja, se foi ela quem matou Odete, sairá impune. De acordo com o jornal Extra, nos capítulos finais, Fátima arranja um emprego em uma padaria e dá seu filho, chamado Salvador, para a mãe criar. Isso também aconteceu na trama original, mas no caso, a alpinista social terminou a história rica após se casar com um príncipe.
Raquel confessou ter matado Odete em 1988
Na primeira versão, Raquel (Regina Duarte) tinha bastante proximidade com a trama de Odete (Beatriz Segall) - no remake, nem tanto. Em 1988, a dona da Paladar chegou a confessar que matou a ricaça, mas foi refutada pelo delegado e descartada como suspeita.
Raquel tomou para si a autoria do crime por amor a dois personagens. Ela quis livrar Ivan (Antonio Fagundes) e Maria de Fátima (Gloria Pires) da cadeia. Ela acreditava que o namorado tivesse cometido o crime e, por isso, tentou ajudá-lo. Além disso, Raquel tinha uma desconfiança de que Maria de Fátima (Gloria Pires) pudesse ter matado a ricaça e poderia proteger a filha oportunista. Ivan, no entanto, assumiu seu crime de corrupção e pegou dois anos de prisão.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
