Modelo expõe conversas íntimas com Vini Jr. e convite para encontro

Anna Silva, modelo brasileira que vive na Inglaterra, decidiu vir a público para revelar detalhes de um suposto affair com o jogador do Real Madrid, Vini Jr.

O que aconteceu

Segundo a modelo, o contato com o atleta envolvia conversas diretas, troca de conteúdos íntimos e planos de uma viagem à Espanha. O convite inicial incluía a presença de uma amiga de Anna, mas a modelo afirma que a situação levantou suspeitas sobre os reais interesses do craque. "Na verdade, ele não sugeriu, mas para mim ficou bem claro depois", comentou, ao revelar que Vini chegou a pedir fotos e links das redes sociais da amiga.

Ela diz que o encontro aconteceria na casa do jogador, em Madri. No entanto, a amiga de Anna acabou desistindo da viagem por falta de tempo para se preparar. Ao avisar que viajaria sozinha, a modelo percebeu uma mudança no comportamento do atleta. "Quando eu me disponibilizei para ir sozinha, ele já não tinha tanto interesse assim. Disse que estaria muito ocupado", relatou.