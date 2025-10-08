'Me descuidei, não correspondi e decepcionei', diz Vini Jr. sobre Virginia

Vini Jr., 25, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, comentou sobre o rompimento com Virginia Fonseca, 26, em publicação no Instagram. A influencer divulgou ontem que eles iniciaram uma aproximação, mas não darão sequência ao affair.

Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei

Vini Jr.

O que aconteceu

Atleta publicou um comunicado nos stories para comentar sobre o rompimento. "Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes para Madrid me ver, deixando a rotina dela, os compromisso e a vida só para estar comigo."