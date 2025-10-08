Marina Ruy Barbosa volta atrás e reassume fios ruivos no Festival do Rio

A minissérie de cinco episódios mostrará "intrigas, alianças inusitadas e triângulos amorosos" entre os prisioneiros. Cada episódio de 45 minutos mergulhará no "psicológico das figuras infames" e "na intensa dinâmica dentro de uma das principais prisões do Brasil". Tremembé é baseada nos livros "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora", do jornalista Ulisses Campbell.

Marina descreve a diferença entre suas fases loira e ruiva como uma verdadeira narrativa de si mesma. "Como loira, eu me permiti explorar um lado mais ousado, curioso, quase experimental. Era como se eu estivesse brincando com uma nova versão de mim mesma, descobrindo outras formas de me expressar. Já o ruivo é meu lugar de força, de pertencimento. Quando estou ruiva, sinto que estou em casa", define a atriz em comunicado da TRUSS, marca do Grupo Boticário, enviado a Splash.

Eu amei me descobrir em outra versão! Foi muito divertido ser loira e poder interpretar uma personagem em um filme com outra estética. Agora é hora de novos capítulos da minha vida profissional e pessoal e precisei voltar para as minhas raízes! Com a confiança de que, com os tratamentos e produtos da TRUSS, ir e vir não seria um dano aos meus fios e à saúde do meu cabelo. Feliz e pronta pra novos visuais.