Marido de Maíra Cardi passará por cirurgia após internação

Maíra Cardi, 40, atualizou o estado de saúde do marido, Thiago Nigro, que foi internado ontem em São Paulo.
O que aconteceu
O coach foi internado durante a renovação de votos do casal. Nos Stories do Instagram, Maíra Cardi contou que o marido precisará passar por uma cirurgia. "Laudo do noivo: está todo enfaixado e terá que operar! Mas, em nome de Jesus, eu creio em um Deus de milagres e vamos mudar esse quadro", escreveu a influenciadora.
Thiago Nigro também compartilhou uma foto direto do hospital e lamentou ter sido internado justamente no dia do aniversário. "Que dia legal pra vir parar aqui", publicou.
Até o momento, o casal não deu mais detalhes sobre a cirurgia.
Casados desde 2023, Maíra e Thiago haviam planejado cinco dias de comemorações para marcar a renovação dos votos matrimoniais. As celebrações aconteciam em São Paulo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.