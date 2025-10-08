Trauma, luto em vida: esposa de Bruce Willis expõe desafios pós-diagnóstico

Também foi um momento muito difícil quando, após o diagnóstico, Emma percebeu que Bruce não seria mais seu "protetor". Isso aconteceu em uma noite quando o alarme da casa soou às duas da manhã. Ele, que costumava lidar com situações como essa, nem se mexeu, e ela precisou desligar o alarme.

Ela explica que, quando se fala em doenças neurodegenerativas, o diagnóstico correto da doença é muito importante. "No caso de Bruce, tudo começou com a fala e se espalhou", diz. A partir do diagnóstico apropriado, ela pôde entender o que é a demência frontotemporal, como a doença evolui e como será a vida após um tempo. Isso permitiu que ela fizesse um "mapa da doença" e se preparasse para possíveis alterações e novos sintomas.

"Luto em vida" e desafios para a família

Ao longo do tratamento, Emma e a família descobriram ferramentas e táticas importantes para Bruce se sentir mais confortável. Ela evita roupas pretas, porque para quem tem demência, uma camiseta preta pode dar a ilusão de uma "cabeça flutuante". Capachos pretos foram trocados porque podem parecer um buraco no chão. Emma também costuma conversa com Bruce lado a lado, e não de frente, postura que pode ser interpretada pelo paciente como "confrontadora" ou "agressiva".

Atualmente, o ator não se comunica mais verbalmente, mas por meio de gestos e olhares. "Há momentos raros em que o velho Bruce emerge em um sorriso sarcástico, um brilho, uma risada ou um gesto que me faz rir como antes", diz.