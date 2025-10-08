Vocalista do Guns N' Roses exibe bandeira da Palestina e pede fim da guerra

O Guns N' Roses se apresentou ontem em Bogotá, Colômbia, em um show marcado por emoção e gestos simbólicos.

O que aconteceu

No palco, o vocalista Axl Rose fez um pedido público pelo fim da guerra na Palestina, que completou dois anos. O momento ocorreu enquanto a banda tocava "Civil War", música que aborda os efeitos dos conflitos armados e a violência gerada na sociedade. "Eu não preciso da sua guerra civil", disse ele ao mostrar a bandeira da Palestina.

Os fãs de Rose aplaudiram o gesto. Momentos depois, ele entregou o item à equipe da banda para ser autografado por todos os integrantes, prometendo devolvê-lo ao fã.