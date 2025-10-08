A trajetória 'assustadora' do sucesso de 'Guerreiras do K-Pop'

Três meses após seu lançamento na Netflix, o filme de animação "Guerreiras do K-Pop" continua a ser um verdadeiro fenômeno cultural e dominou as paradas musicais, cativando audiências globais. O longa não somente se tornou um dos filmes mais assistidos da plataforma, como sua trilha sonora alcançou o primeiro lugar na Billboard 200, e o hit "Golden", composto por Ejae, permaneceu por sete semanas no topo da Billboard Hot 100.

Na produção, as HUNTR/X já têm uma rotina dupla: são ídolos do pop para seus fãs e caçadoras de demônios nas horas vagas. Mas a missão delas fica ainda mais complicada quando os próprios vilões decidem entrar para o mundo da música, criando o grupo rival Saja Boys. Assim, a batalha se torna pelo primeiro lugar nas paradas e também pelo coração do público.

A Sony produziu "Guerreiras do K-Pop" e vendeu os direitos de distribuição para a Netflix, para um lançamento direto em streaming. O filme acabou se tornando o título mais assistido de todos os tempos na plataforma, superando "Alerta Vermelho" com 236 milhões de visualizações. Posteriormente, uma versão do filme com letras das músicas para o público cantar junto foi lançada nos cinemas em 23 de agosto, arrecadando mais de US$ 19 milhões (cerca de R$ 95 milhões) na bilheteria em seu fim de semana de estreia.