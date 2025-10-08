SplashUOL
Gene Simmons, do KISS, sofre acidente de carro após desmaio ao volante

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Gene Simmons sofre acidente de carro no Malibu
Gene Simmons sofre acidente de carro no Malibu Imagem: Dimitri Hakke/Redferns/Getty Images

Gene Simmons, 76, lendário baixista e vocalista da banda KISS, se envolveu em um acidente de carro na tarde de ontem (07) em Malibu, na Califórnia.

O que aconteceu

Segundo a NBC4, o músico perdeu a consciência enquanto dirigia seu SUV Lincoln Navigator. O veículo acabou cruzando várias faixas e colidindo com um carro que estava estacionado.

Simmons foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital para avaliação médica. Em comunicado à imprensa, sua esposa, Shannon Tweed, afirmou que ele já está se recuperando em casa. Ela também mencionou que uma recente alteração em sua medicação pode ter contribuído para o desmaio que o músico sofreu ao volante.

O acidente ocorre a poucas semanas da reunião do KISS para uma apresentação especial em Las Vegas. O show, que vai celebrar o 50º aniversário da banda, está programado para os dias 14 a 16 de novembro.

