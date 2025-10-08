Gene Simmons, do KISS, sofre acidente de carro após desmaio ao volante

Gene Simmons, 76, lendário baixista e vocalista da banda KISS, se envolveu em um acidente de carro na tarde de ontem (07) em Malibu, na Califórnia.

O que aconteceu

Segundo a NBC4, o músico perdeu a consciência enquanto dirigia seu SUV Lincoln Navigator. O veículo acabou cruzando várias faixas e colidindo com um carro que estava estacionado.

Simmons foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital para avaliação médica. Em comunicado à imprensa, sua esposa, Shannon Tweed, afirmou que ele já está se recuperando em casa. Ela também mencionou que uma recente alteração em sua medicação pode ter contribuído para o desmaio que o músico sofreu ao volante.