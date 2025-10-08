SplashUOL
Assine UOL
Êta Mundo Melhor!

'Êta Mundo Melhor!' hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Cadu Libonati será Túlio em 'Êta Mundo Melhor!'
Cadu Libonati será Túlio em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Instagram

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (8) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Celso comemora ao confirmar que não se trata do corpo de Estela. Zulma sugere que Ernesto tente trabalhar no dancing para impressionar Paixão. Margarida e Haydée encontram Lúcio e Paixão. Candinho oferece um jantar para as crianças, e afirma a Zulma que não é seu namorado. Maria Divina diz que está magoada com Zé dos Porcos por conta de Francine. Celso ajuda Sandra e aproveita para aconselhar a irmã a desistir de sua vingança. Haydée aceita empregar Ernesto para agradar Paixão. Exausta, Estela implora a ajuda de Túlio.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.