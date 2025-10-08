Peoas reclamam de ausência de banho de Dudu Camargo: 'Nem perfume'

Na casa da árvore da sede de A Fazenda 2025 (Record), Saory e Duda reclamaram da falta de banhos de Dudu Camargo.

O que aconteceu

Saory comentou o assunto ao falar sobre sua proximidade com o peão na hora de dormir. "O Dudu também podia passar um perfume. Ele tá há dois dias sem tomar banho, não passa nem um perfuminho!"

Duda questionou. "Ele não toma banho mesmo?"