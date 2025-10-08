Despachada por 2 homens e 1 mulher: os próximos dias de Fátima em Vale Tudo

Raquel e Mária de Fátima na novela 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

A primeira tentativa será com a própria mãe, Raquel (Taís Araujo). A cozinheira se nega a ajudar a filha e também não a contrata para trabalhar na Paladar. Buscando dar uma lição da filha oportunista, a mãe aconselha a arrumar um emprego em outro lugar.

Seguindo o conselho da mãe, Fátima abordará Sardinha (Lucas Letto) e pedirá um emprego. O amigo de Solange (Alice Wegmann) debocha da influencer e diz que não há lugar para ela na Tomorrow.

Sozinha e sem recursos, Fátima decidirá procurar César (Cauã Reymond). Agora herdeiro da fortuna deixada por Odete, o ex-marido leva uma vida de luxo e ostentação.

E, quando Fátima aparece em busca de apoio, o modelo e pai do filho que ela espera reage com frieza. O encontro termina em humilhação: César despreza a ex, selando a queda da personagem, pelo menos por enquanto.

Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo/Manoella Mello

Maria de Fátima e César ficaram juntos na 1ª versão

No final da primeira versão de "Vale Tudo", Maria de Fátima se casou com Giovanni, um príncipe italiano. O personagem interpretado por Marcos Manzano (1959-2020) veio ao Brasil acompanhado de César, que partiu para a Europa e acabou se tornando amante do bilionário.