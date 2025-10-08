SplashUOL
Vale Tudo

Despachada por 2 homens e 1 mulher: os próximos dias de Fátima em Vale Tudo

Colaboração para Splash, em São Paulo
Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo'
Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima (Bella Campos) vai atingir o fundo do poço nos próximos capítulos de "Vale Tudo". Entenda como será a derrocada a seguir.

O que vai acontecer

Sem o dinheiro que recebia de Odete Roitman (Debora Bloch), ela ficará desesperada. A jovem vilã tentará buscar ajuda, mas não terá sucesso em nenhum pedido.

Raquel e Mária de Fátima na novela 'Vale Tudo'
Raquel e Mária de Fátima na novela 'Vale Tudo'

A primeira tentativa será com a própria mãe, Raquel (Taís Araujo). A cozinheira se nega a ajudar a filha e também não a contrata para trabalhar na Paladar. Buscando dar uma lição da filha oportunista, a mãe aconselha a arrumar um emprego em outro lugar.

Seguindo o conselho da mãe, Fátima abordará Sardinha (Lucas Letto) e pedirá um emprego. O amigo de Solange (Alice Wegmann) debocha da influencer e diz que não há lugar para ela na Tomorrow.

Sozinha e sem recursos, Fátima decidirá procurar César (Cauã Reymond). Agora herdeiro da fortuna deixada por Odete, o ex-marido leva uma vida de luxo e ostentação.

E, quando Fátima aparece em busca de apoio, o modelo e pai do filho que ela espera reage com frieza. O encontro termina em humilhação: César despreza a ex, selando a queda da personagem, pelo menos por enquanto.

Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo'
Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima e César ficaram juntos na 1ª versão

No final da primeira versão de "Vale Tudo", Maria de Fátima se casou com Giovanni, um príncipe italiano. O personagem interpretado por Marcos Manzano (1959-2020) veio ao Brasil acompanhado de César, que partiu para a Europa e acabou se tornando amante do bilionário.

Homossexual, o príncipe estava em busca de uma esposa de fachada para manter as aparências. O plano do ricaço é entrar na política por um partido conservador, por isso não tem abertura para assumir a sexualidade.

César propõe a Maria de Fátima um casamento arranjado com o ricaço. O contrato de casamento prevê uma fortuna: US$ 1 milhão por ano durante cinco anos.

César, Maria de Fátima e Giovanni formam trisal no fim de "Vale Tudo". Escorraçada por Afonso (Cássio Gabus Mendes na antiga versão) e ainda mais ambiciosa, Fátima aceita a proposta, se casa com o príncipe e termina a trama realizando seu sonho.

César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo'
César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo'

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

