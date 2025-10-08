SplashUOL
A Fazenda

A Fazenda 2025: Carol Lekker, Gui e Yoná estão na 3º roça

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 2025: terceira roça da edição
A Fazenda 2025: terceira roça da edição Imagem: Reprodução/Record

A terceira roça de A Fazenda 2025 (Record) está formada com Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa, já que Dudu Camargo estava com a sorte em dia e, além de escapar da roça, se tornou o fazendeiro da semana novamente. Quem você quer que fique na roça?

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 3ª roça?

27.924 votos
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
27.924 votos

Como a terceira roça foi formada

Indicação da Fazendeira

Pela segunda vez na edição, Rayane Figliuzzi é a fazendeira do reality e, novamente, indicou Carol Lekker para a berlinda. "Estou muito abalada com tudo, me doeu muito. Hoje a Carol cuspiu 2 vezes na minha cara (...) eu me senti muito humilhada".

Ao ser indicada, Carol pediu desculpas e assumiu ter se excedido durante a tarefa da horta: "Ela me levou ao extremo", pontuou. A fazendeira, no entanto, disse não aceitar as desculpas.

A Fazenda 2025: Rayane indica Carol Lekker para terceira roça
A Fazenda 2025: Rayane indica Carol Lekker para terceira roça Imagem: Reprodução/RecordPlus

Quem votou em quem

  • Wallas votou em Guilherme;
  • Fernando votou em Yoná;
  • Matheus votou em Guilherme;
  • Kathy Maravilha votou em Guilherme;
  • Walério votou em Yoná;
  • Saory votou em Guilherme;
  • Nizam votou em Yoná;
  • Guilherme votou em Yoná;
  • Duda votou em Guilherme;
  • Toninho votou em Yoná;
  • Martina votu em Yoná;
  • Carol votou em Guilherme;
  • Shia votou em Yoná;
  • Yoná votou em Tàmires;
  • Maria votou em Yoná;
  • Fabiano votou em Yoná;
  • Gaby Spanic votou em Guilherme;
  • Mesquita votou em Yoná;
  • Creo votou em Yoná;
  • Will votou em Tàmires;
  • Tàmires votou em Guilherme;
  • Michelle votou em Tàmires;
  • Dudu Camargo votou em Guilherme.

Yoná foi a mais votada casa, com 11 votos ao todo. Em seguida Guilherme, com 9 votos. Além deles, Tàmires também recebeu votos, 3 ao total.

Poderes da chama, resta um e veto

Nesta semana não teve a tradicional puxada da baia. Saory, dona do poder laranja, escolheu duas pessoas, de fora da baia, para servir de opção de escolha para Yoná: Toninho e Guilherme foram suas escolhas. Já Yoná resolveu puxar Guilherme.

Com o poder branco, Mesquita escolheu Fernando, Shia e Saory para começar o resta um 'salvo'. Dudu Camargo ficou esquecido e ocupou o quarto lugar da formação da roça. O jornalista e apresentador vetou Guilherme de realizar a Prova do Fazendeiro.

Prova do Fazendeiro

Em uma prova de sorte, Dudu Camargo desbancou Carol e Yoná. O apresentador é o Fazendeiro da edição pela segunda vez. Com isso, Carol, Gui e Yoná estão na terceira roça da edição.

A Fazenda 2025: Dudu Camargo vence Prova do Fazendeiro
A Fazenda 2025: Dudu Camargo vence Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/RecordPlus
