A Fazenda 2025: Carol Lekker, Dudu Camargo, Gui e Yoná estão na 3º roça

A terceira roça de A Fazenda 2025 (Record) começou a ser montada na noite de terça. Nela, Guilherme garantiu o primeiro lugar. Já Dudu Camargo, Carol e Yoná vão disputar a Prova do Fazendeiro, quem vencer escapa da berlinda.
O que aconteceu
Indicação da Fazendeira
Pela segunda vez na edição, Rayane Figliuzzi é a fazendeira do reality e, novamente, indicou Carol Lekker para a berlinda. "Estou muito abalada com tudo, me doeu muito. Hoje a Carol cuspiu 2 vezes na minha cara (...) eu me senti muito humilhada".
Ao ser indicada, Carol pediu desculpas e assumiu ter se excedido durante a tarefa da horta: "Ela me levou ao extremo", pontuou. A fazendeira, no entanto, disse não aceitar as desculpas.
Quem votou em quem
- Wallas votou em Guilherme;
- Fernando votou em Yoná;
- Matheus votou em Guilherme;
- Kathy Maravilha votou em Guilherme;
- Walério votou em Yoná;
- Saory votou em Guilherme;
- Nizam votou em Yoná;
- Guilherme votou em Yoná;
- Duda votou em Guilherme;
- Toninho votou em Yoná;
- Martina votu em Yoná;
- Carol votou em Guilherme;
- Shia votou em Yoná;
- Yoná votou em Tàmires;
- Maria votou em Yoná;
- Fabiano votou em Yoná;
- Gaby Spanic votou em Guilherme;
- Mesquita votou em Yoná;
- Creo votou em Yoná;
- Will votou em Tàmires;
- Tàmires votou em Guilherme;
- Michelle votou em Tàmires;
- Dudu Camargo votou em Guilherme.
Yoná foi a mais votada casa, com 11 votos ao todo. Em seguida Guilherme, com 9 votos. Além deles, Tàmires também recebeu votos, 3 ao total.
Poderes da chama, resta um e veto
Nesta semana não teve a tradicional puxada da baia. Saory, dona do poder laranja, escolheu duas pessoas, de fora da baia, para servir de opção de escolha para Yoná: Toninho e Guilherme foram suas escolhas. Já Yoná resolveu puxar Guilherme.
Com o poder branco, Mesquita escolheu Fernando, Shia e Saory para começar o resta um 'salvo'. Dudu Camargo ficou esquecido e ocupou o quarto lugar da formação da roça. O jornalista e apresentador vetou Guilherme de realizar a Prova do Fazendeiro.
