A Fazenda 2025: Carol Lekker, Dudu Camargo, Gui e Yoná estão na 3º roça

A terceira roça de A Fazenda 2025 (Record) começou a ser montada na noite de terça. Nela, Guilherme garantiu o primeiro lugar. Já Dudu Camargo, Carol e Yoná vão disputar a Prova do Fazendeiro, quem vencer escapa da berlinda.

O que aconteceu

Indicação da Fazendeira

Pela segunda vez na edição, Rayane Figliuzzi é a fazendeira do reality e, novamente, indicou Carol Lekker para a berlinda. "Estou muito abalada com tudo, me doeu muito. Hoje a Carol cuspiu 2 vezes na minha cara (...) eu me senti muito humilhada".