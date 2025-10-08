Colin Farrell relembra cena mais perigosa da vida: 'Homem quebrou a perna'

Durante a entrevista à revista People, Margot Robbie, 35, sua colega no novo filme, quis saber se ele estava se referindo à icônica cena com os elefantes. O ator respondeu de forma direta:

Na verdade, foi a cena mais perigosa da qual já participei. Um homem chegou a quebrar a perna a cavalo. Colin Farrell

Depois de falar sobre os perigos, Farrell não poupou elogios a Oliver Stone, diretor de Alexandre. "Oliver é um diretor e um homem incrível. Ele tem algo raro na sociedade atual, especialmente entre pessoas ricas e bem-sucedidas: pura honestidade e integridade completa", afirmou.

O ator descreveu a experiência como uma verdadeira jornada de descoberta, tanto para a equipe quanto para Stone. "Não havia dúvida de que ele era nosso líder. Ele comandava pelo exemplo, como Alexandre, o Grande. Exigia muito da equipe e do elenco, mas nunca pressionou ninguém além de mim — talvez só a si mesmo. Nesse sentido, foi um líder incrível."

Farrell refletiu sobre a intensidade do trabalho e as memórias que ficaram marcadas. Ele reforçou que filmes desse porte e com tamanha logística não são mais produzidos da mesma forma. A experiência, embora perigosa, se transformou em um testemunho da coragem e dedicação de todos os envolvidos.