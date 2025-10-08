Cauã se despede de 'Vale Tudo' e usa fotos com Bella Campos e Deborah Bloch

Também há momentos ao lado de Ricardo Teodoro e Deborah Bloch, com quem Cauã dividiu diversas cenas do remake. Na trama, Cesar e Olavo, vivido por Teodoro, formaram uma dupla quase imbatível de trambiqueiros. Os dois estão na lista de suspeitos pela morte de Odete Roitman, interpretada por Bloch.

A missão ainda não foi totalmente cumprida. Falta entregar pra vocês a reta final desse novelão. #ValeTudo foi um desafio que me encheu de orgulho e felicidade. O resultado tá nas casas, na rua, na boca do povo. Finalizei dia desses minhas gravações com uma sensação muito boa. Ainda vou falar mais sobre esse trabalho, mas já começo hoje com um MUITO OBRIGADO a todas e todos. Cauã Reymond



