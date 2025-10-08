Protagonista de 'Caramelo: O Filme' foi resgatado da rua e virou 'estrela'

Já está disponível na Netflix "Caramelo: O Filme", que conta a história de um aspirante a chef de cozinha que adota um cachorro vira-lata — e vê sua vida mudar radicalmente.

O elenco do filme inclui cerca de 60 cachorros. Todos eles foram resgatados e adotados pela equipe do filme, diz o diretor Diego Freitas em entrevista a Splash: "Todo mundo ganhou um lar, amor, família. Nosso filme é muito pró-adoção".

Na vida real, o cão protagonista se chama Amendoim. Apesar do vira-lata caramelo ser conhecido como a "raça" mais comum no Brasil, a equipe passou quatro meses em contato com ONGs de todo o Brasil para encontrar um cachorro com a aparência, o tamanho e o temperamento necessários.