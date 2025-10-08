Campeã brasileira de fisiculturismo se diz vítima de musclofobia; entenda

Em seu depoimento, Graciella detalhou como o julgamento se manifesta em situações rotineiras, desde comentários sobre ela ter "passado do limite" até olhares reprobatórios quando veste roupas de treino. "Uso as mesmas roupas que os homens usam para treinar, mas, quando é em mim, parece uma provocação. É como se o corpo feminino tivesse que pedir permissão para existir forte", desabafou.

Para a campeã, a musclofobia é o reflexo de um medo social do corpo feminino que foge do padrão de fragilidade. "Fomos ensinados a ver força em homens e delicadeza em mulheres. Quando uma mulher quebra isso, muita gente se sente desconfortável", analisou.

Graciella defende que a discussão deve transcender o universo do fisiculturismo. "Não é só sobre o palco, é sobre o olhar. É sobre entender que a mulher pode ser forte, disciplinada e ainda assim feminina. A força não rouba nada da gente, ela devolve", afirmou.

A atleta finalizou reafirmando seu compromisso em usar sua visibilidade para promover debates sobre autoaceitação e igualdade de gênero no esporte. "A musclofobia é real, mas não me define. O corpo que as pessoas veem é resultado de trabalho, não de ameaça. E o que mais quero é que outras mulheres não tenham medo de se sentirem grandes."