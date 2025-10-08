SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Em viagem exótica, Anitta aproveita águas cristalinas do Oceano Índico

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Anitta posa de biquíni em viagem
Anitta posa de biquíni em viagem Imagem: Reprodução/Instagram

Anitta, 32, encantou os seguidores ao compartilhar novos registros de sua mais recente viagem.

O que aconteceu

A cantora está explorando a paradisíaca ilha de Socotra, no Iêmen, famosa por suas paisagens exuberantes e biodiversidade única. O arquipélago fica localizado entre o Canal de Guardafui e o Mar Arábico, no Oceano Índico.

Anitta publicou registros de cenário paradisíaco.
Anitta publicou registros de cenário paradisíaco. Imagem: Reprodução/Instagram

Nas imagens publicadas no Instagram, Anitta aparece mergulhando em lagos de águas cristalinas. A artista também posa ao lado das famosas árvores "Sangue de Dragão", espécie nativa que dá ao local um visual quase que "de outro planeta". "Se você ama a natureza, cuide dela", escreveu a artista na legenda da publicação.

Para as fotos, a cantora escolheu biquínis nas cores branca, vermelha e preta. Em outros cliques, surgiu com uma calça bege, cropped marrom com abertura nas costas e um boné claro, compondo um visual leve e elegante.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.