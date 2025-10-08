SplashUOL
Assine UOL
Televisão

Ana Maria Braga cai na risada ao ver formato de picolé de banana

De Splash, em São Paulo
Ana Maria Braga fez picolés de banana ao vivo
Ana Maria Braga fez picolés de banana ao vivo Imagem: Reprodução/Globoplay

Ana Maria Braga ensinou uma receita de picolé de banana hoje no Mais Você. No entanto, o formato da sobremesa chamou atenção.

O que aconteceu

A apresentadora não conseguiu conter a risada. Foi a repórter Ju Massaoka quem levou a receita: "Basta colocar um palito de sorvete na banana, mergulhar no leite condensado, dá uma empanada do leite em pó, mergulha no chocolate e leva pra geladeira para endurecer. Para de rir!".

Quando Ana Maria foi fazer a sobremesa, Louro José ficou chocado. "11h13 da manhã e minha senhora, no Mais Você, com uma banana escorrendo", brincou.

Depois, Louro recusou um pedaço da sobremesa e levou uma alfinetada de Ana Maria. "Larga mão de ser machista, rapaz! Que coisa é essa?", disse a apresentadora após oferecer uma rodela de banana.

O público também se divertiu. "Em plena 11:00, minha senhora Ana Maria Braga aparece escorrendo uma banana no chocolate para minha faculdade toda ver", escreveu um telespectador no X.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.