Zezé Di Camargo passa a abrigar cães abandonados em fazenda: 'Sou protetor'

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda decidiram dar um novo propósito à fazenda "É o Amor", onde moram, no interior de Goiás.

O que aconteceu

O espaço, antes voltado à criação de gado para abate, agora ganhou uma função completamente diferente. O casal optou por acolher animais em situação de vulnerabilidade, especialmente cães e cavalos abandonados.

Para isso, Zezé está ampliando o canil, que já abriga 15 cães resgatados das ruas. A ideia é aumentar a capacidade do espaço, permitindo que a fazenda possa abrigar um maior número de animais em situação de rua.