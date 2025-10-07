Virginia confirma fim de romance com Vini Jr: 'Cada um seguirá seu caminho'

Virginia terminou seu romance com Vini Jr. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria da apresentadora.

Eles realmente estavam se conhecendo melhor. Virginia nunca soube de interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho. O que não era sério, agora não é nada.

O que aconteceu

Ontem, o colunista Leo Dias divulgou uma troca de mensagens entre Vini Jr. e outra influenciadora. Em uma conversa no WhatsApp, Vini elogia a influenciadora Day Magalhães e os dois combinam encontros na Espanha.