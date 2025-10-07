Virginia Fonseca e Vini Jr: imprensa internacional repercute suposto affair

Matéria no site A Marca Imagem: Reprodução/A Marca

A reportagem menciona o casamento e separação de Zé Felipe e os três filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Também há uma menção às viagens da influenciadora para Madri —foram três em um mês.

O também espanhol La Razon definiu Virginia como "uma influenciadora e empreendedora de destaque no Brasil". A matéria também traz detalhes da vida da brasileira, tanto pessoal quanto profissional.

Matéria do site La Razon Imagem: Reprodução/La Razon

O La Razon chegou a supor que "a presença muito especial na arquibancada" poderia ter motivado os dois gols que Vini Jr. marcou. Já o jornal argentino Infobae creditou o brasileiro Léo Dias ao explicar a "ligação" entre o suposto casal.