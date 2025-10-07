Caixão fechado e muita desconfiança: o velório de Odete em 'Vale Tudo'

Em "Vale Tudo", familiares e pessoas próximas a Odete (Debora Bloch) comparecem ao enterro da matriarca da família Roitman.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Em cenas do capítulo desta quarta (08/10), o cortejo fúnebre ocorre com o caixão fechado. Abalada, Heleninha (Paolla Oliveira) se recusa a se aproximar, enquanto Renato (João Vicente de Castro) a consola.