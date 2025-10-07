'Uma Batalha Após a Outra' é o filme do momento; entenda o porquê

Em vídeo especial para Splash, Bernardo Lopes Pedro analisa duas grandes estreias das últimas semanas: "Uma Batalha Após a Outra" e "Coração de Lutador: The Smashing Machine".

"Uma Batalha Após a Outra" começou como uma produção turbulenta. Houve rumores de que o filme com Leonardo DiCaprio e Sean Penn seria cancelado após uma série de atrasos e problemas de orçamento.

No entanto, agora é um dos favoritos à temporada de premiações. "Esse renascimento fortaleceu a narrativa do filme, que hoje chama atenção não só pela qualidade, mas também pela superação nos bastidores", avalia Bernardo.