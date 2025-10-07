Trump diz que é 'ridículo' escalar Bad Bunny como atração do Super Bowl

Em entrevistas recentes, Bad Bunny também revelou que decidiu não incluir os Estados Unidos em sua próxima turnê por receio da presença de agentes do serviço de imigração (ICE) nas apresentações. "O ICE poderia estar lá fora. Era algo sobre o qual estávamos conversando e que nos preocupava muito", afirmou o artista à revista i-D.

A polêmica ganhou força após Corey Lewandowski, assessor de Trump, afirmar que o show do Super Bowl terá fiscalização de agentes de imigração. Ele classificou a escolha do cantor como "vergonhosa" e afirmou que Bad Bunny "parece odiar a América".

Super Bowl

Bad Bunny será a atração do intervalo do Super Bowl, final do campeonato de futebol americano. Apresentação está marcada para 8 de fevereiro de 2026, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia — sede do San Francisco 49ers.

Além de seu sucesso global, o cantor já se posicionou politicamente em outras ocasiões. Em 2024, declarou apoio público à candidatura democrata de Kamala Harris contra Donald Trump e criticou o comediante Tony Hinchcliffe, que chamou Porto Rico de "ilha de lixo flutuante" em um comício republicano.

Atualmente em turnê mundial, Bad Bunny tem dois shows no Brasil em fevereiro de 2026. Ele se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo.