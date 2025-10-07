Central Splash: Vale Tudo tenta despistar verdadeiro assassino de Odete?

Segundo Barney, o roteiro colocou Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha em situações extremas. Ele ironiza o plano de Marco Aurélio, critica as decisões de Celina e aponta o exagero da preparação relâmpago de Maria de Fátima para atirar.

O Marco Aurélio, eu não entendi o plano do Marco Aurélio até agora, eu queria que alguém me explicasse. Que p... de plano, de álibi, é esse dele passar um fim de semana do nada no Copacabana Palace, justamente quando a Odete Roitman viria a óbito?

Chico Barney

Barney também questiona a escalada das atitudes dos personagens: "Acho que todas essas decisões extremas dos personagens nessas últimas semanas, eu não consigo ver uma conexão com o resto da novela." Ele vê exagero e pouca justificativa para as mudanças de comportamento.

Bárbara Saryne aposta em Celina como principal suspeita entre os nomes mais óbvios. Ela afirma: "Entre esses suspeitos óbvios, quem mais me convenceu ali foi a Celina. Pela maneira como a cena foi construída, o desespero dela, uma excelente atriz, né?". Bárbara, porém, sustenta a teoria de que o verdadeiro assassino pode ser um personagem improvável, como Luciano, ligado a outras tramas da novela.

O suspense não para por aí. Chico Barney levanta a hipótese de Odete Roitman estar viva, citando pistas plantadas no roteiro: "Será? Será que Odete Roitman morreu de verdade? Porque eu vi pelo menos dois momentos em que é construído um buraco de minhoca para que ela esteja viva." Bárbara concorda, dizendo que a tranquilidade de Odete em suas últimas cenas levanta suspeitas sobre um plano para enganar a todos.