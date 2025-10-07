Luciano é filho de Nise e matou Odete em Vale Tudo? Entenda a teoria

O suborno de Odete se deu em uma fase difícil para a família do funcionário. Ele aceitou o dinheiro da empresária alegando que precisava cuidar da avó que faria uma cirurgia. Curiosamente, Nise, até então a cuidadora oficial de Leonardo (Guilherme Magon), também ficou acamada e solicitou ajuda da neta, Ana Clara, para lidar com os cuidados com o filho de Odete.

Parte do público "guardou" essa coincidência e a usa para alimentar a teoria. "A avó do Luciano estava doente no mesmo período que a Nice estava doente. Foi quando ele dedurou Ivan pra Odete em troca de dinheiro", escreveu @gabbi_pontes no X. "Nise inclusive menciona um neto além de Ana Clara", ressaltou @evandro_lujan na mesma rede social.

Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram/Globo

O crime "cometido" por Luciano seria, então, um ato de vingança familiar. Conforme a suposição, além da avó / mãe, Luciano teria perdido o avô / pai, marido de Nise, que foi atropelado por Odete na ocasião do acidente que também vitimou Leonardo; e Ana Clara, que poderia ser sua irmã ou sobrinha.

Outra hipótese que circula na web é que Nise não morreu. Ontem (6), Olavo disse que ficou preso no elevador com uma mulher bem idosa. Ele estava a caminho do quarto de Odete e acabou passando por esse momento inusitado ao lado da figura misteriosa. Rapidamente a teoria de que essa idosa pudesse ser Nise pipocou na web.