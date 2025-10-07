Regina Casé se emociona com homenagem de Fernanda Montenegro à filha

Regina Casé, 70, viveu um momento de grande emoção no sábado (04), ao assistir à estreia de sua filha Benedita Casé como atriz no longa "90 Decibéis", exibido durante a 27ª edição do Festival do Rio.

O que aconteceu

A jovem interpreta uma advogada que enfrenta uma perda progressiva da audição. O papel de Benedita carrega um peso especial, onde a personagem precisa se reinventar diante dos desafios impostos pela condição, tanto no âmbito profissional, quanto pessoal e social.

Regina Casé elogiou o primeiro trabalho de Benedita. "A estreia da minha filha como atriz foi um dos maiores acontecimentos da minha vida. Foi como quando ela nasceu. Parece que a gente nasceu de novo, começou tudo de novo", declarou em um post nas redes sociais.