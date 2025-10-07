Rainha de bateria, Virginia comparece a primeiro ensaio na Grande Rio

Virginia Fonseca, 26, compareceu hoje a seu primeiro ensaio como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio.

O que aconteceu

A influenciadora digital participou do evento na quadra da agremiação, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela posou para fotos e chamou a atenção pelo figurino.

Virginia substitui Paolla Oliveira, 43, no posto de rainha de bateria. A ex-esposa de Zé Felipe foi anunciada em maio no lugar da atriz de "Vale Tudo" (Globo), que teve cinco reinados junto à agremiação.