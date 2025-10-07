Personal de Ana Castela detalha rotina que mudou corpo da artista

A ideia nunca foi transformá-la em uma marombeira, mas, sim, deixá-la mais forte, mais bonita e com um corpo saudável. Começamos com um treino mais tranquilo, até eu avaliar a execução dela, e depois intensificamos. Quando percebi que ela já tinha consciência corporal, comecei a apertar mais.

André Perez à Quem

Apesar da rotina intensa de shows, a Boiadeira manteve a frequência de exercícios. "Treinou de cinco a sete vezes por semana. Houve dias em que treinamos depois de um show, uma ou duas da manhã", comentou o personal trainer.

Ana Castela antes e depois dos exercícios Imagem: Reprodução/Instagram

André revelou que o maior desafio estava fora da academia. "A rotina na estrada é muito bagunçada. Muitas vezes, ela não consegue fazer as refeições no horário certo. Como os shows acabam tarde, o café da manhã era quase impossível. Então, o maior desafio foi a alimentação", disse. Para contornar essas dificuldades, a cantora passou a contar com o acompanhamento de uma nutricionista esportiva. "Reduzimos o consumo de álcool e doces", destacou.

Por fim, o personal ressaltou que toda a transformação foi natural e baseada em disciplina. "Ela não usa nem vai usar hormônios. Isso poderia até alterar a voz dela, e não é essa a intenção. O resultado veio do treino, da dieta, da disciplina e da constância", concluiu.