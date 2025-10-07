SplashUOL
Personal de Ana Castela detalha rotina que mudou corpo da artista

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Ana Castela começou exercícios físicos há sete meses
Ana Castela começou exercícios físicos há sete meses Imagem: Reprodução/Instagram

Ana Castela, 21, impressionou nesta semana ao mostrar o antes e depois de seu corpo em uma publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

O personal trainer da artista contou detalhes do processo. "Ela me procurou, porque queria alguém para acompanhá-la na estrada, treiná-la todos os dias, se possível, para que tivesse uma rotina de treino e conseguisse melhorar o corpo", disse André Perez em entrevista à Quem.

Segundo o personal, Ana queria "sair da magreza". "Acredito que, quando ela começou a ficar muito evidente na mídia, veio essa demanda de querer um corpo mais firme. Ela está nesse processo de deixar de ser menina e se tornar mulher", explicou.

A ideia nunca foi transformá-la em uma marombeira, mas, sim, deixá-la mais forte, mais bonita e com um corpo saudável. Começamos com um treino mais tranquilo, até eu avaliar a execução dela, e depois intensificamos. Quando percebi que ela já tinha consciência corporal, comecei a apertar mais.
André Perez à Quem

Apesar da rotina intensa de shows, a Boiadeira manteve a frequência de exercícios. "Treinou de cinco a sete vezes por semana. Houve dias em que treinamos depois de um show, uma ou duas da manhã", comentou o personal trainer.

Ana Castela antes e depois dos exercícios
Ana Castela antes e depois dos exercícios Imagem: Reprodução/Instagram

André revelou que o maior desafio estava fora da academia. "A rotina na estrada é muito bagunçada. Muitas vezes, ela não consegue fazer as refeições no horário certo. Como os shows acabam tarde, o café da manhã era quase impossível. Então, o maior desafio foi a alimentação", disse. Para contornar essas dificuldades, a cantora passou a contar com o acompanhamento de uma nutricionista esportiva. "Reduzimos o consumo de álcool e doces", destacou.

Por fim, o personal ressaltou que toda a transformação foi natural e baseada em disciplina. "Ela não usa nem vai usar hormônios. Isso poderia até alterar a voz dela, e não é essa a intenção. O resultado veio do treino, da dieta, da disciplina e da constância", concluiu.

