Netinho tem direitos autorais penhorados para quitar dívida de R$ 115 mil

Condenação é resultado de uma ação movida por Maria da Graça Cunha, que foi constrangida em rede nacional durante o programa "Domingo da Gente" (Record). O episódio aconteceu em 2001.

À época, a mulher participou da atração para solicitar ajuda financeira à irmã, que precisava de um transplante renal. De acordo com os autos, o apresentador tentou de todas as formas convencer Maria da Graça a doar um de seus rins, o que ela inicialmente recusou.

Ela justificou que tinha filhos pequenos, não poderia se ausentar do trabalho e estava inscrita para uma prova de concurso público.

A exposição no programa teria provocado uma série de consequências para a convidada. Ela perdeu o emprego e passou a sofrer ataques verbais de pessoas que assistiram à sua participação e ao choro do apresentador, que se mostrava contrário à decisão.

Os advogados afirmaram no processo que, diante do constrangimento ao qual foi submetida no programa, a mulher concordou em doar o rim.

