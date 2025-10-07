Neta de Steve McQueen reivindica pintura avaliada em mais de R$ 362 milhões

Quarenta e cinco anos após a morte de Steve McQueen, o astro de Hollywood volta a estar nas manchetes — desta vez, não por filmes, mas por uma obra de arte milionária.

O que aconteceu

A neta de Steve McQueen, Molly McQueen, entrou com uma ação em Los Angeles para reivindicar a posse de uma pintura de Jackson Pollock avaliada em US$ 68 milhões (mais de R$ 362 milhões, na cotação atual). Ela alega ser a legítima proprietária da obra, que teria sido entregue de forma irregular à família do advogado Rudolph Borchert, amigo de seu avô.

De acordo com o processo, a pintura foi trocada por uma motocicleta e uma propriedade, em uma espécie de "acordo antecipado" entre McQueen e os Borchert. Mas a transação, segundo Molly, jamais foi concluída como o combinado.