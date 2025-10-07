Finais alternativos de 'Vale Tudo': quem quase matou Odete Roitman em 1988?

Assim como no remake, a morte de Odete Roitman rendeu finais diferentes em "Vale Tudo" (Globo), que foi ao ar entre 1988 e 1989.

Finais cotados para Odete Roitman em 1988

Os autores da trama original elaboraram quatro finais diferentes. Os desfechos foram revelados na edição de 7 de janeiro de 1989 do jornal O Globo, um dia após o final da novela.

Por vingança, César (Carlos Alberto Ricelli) era um dos cotados para matar a amante. "Odete não remeteu os US$ 500 mil dólares prometidos para uma conta na Suíça em seu nome, eles discutem e César atira", contou a repórter Deborah Dumar.