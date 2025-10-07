Modelo com 'maior bumbum do mundo' quer glúteos ainda maiores: '2,5 metros'

Uma modelo sueca compartilhou detalhes de sua rotina e os impactos de sua busca pelo que ela chama de "maior bumbum do mundo".

O que aconteceu

Natasha disse que já gastou mais de US$ 150 mil (cerca de R$ 800 mil) em cirurgias plásticas. Entre os procedimentos, o Brazilian Butt Lift, que transfere a gordura de outras partes do corpo para os glúteos.

A obsessão começou aos 17 anos, quando ela viu uma jovem com glúteos grandes e decidiu que queria algo ainda maior. "Vi uma garota com um bumbum enorme e fiquei obcecada. Desde então, quis ter o maior do mundo", contou em entrevista ao programa do canal Truly.