Quem é a Miss que teve empresa punida por trabalho escravo em MT

Após participar do Miss Brasil em 2016, mudou-se para São Paulo para trabalhar como modelo. A estadia na capital paulista durou até 2018. Taiany ainda viajou para Paris, Milão e Istambul, onde ficou por três meses tentando seguir carreira internacional.

Eleita Miss Grand Mato Grosso 2024, conquistou o título após a renúncia da campeã, que alegou "humilhação". Maria Vitória Randon havia vencido o concurso, mas desistiu do título três dias após o evento por ter se sentido humilhada e mal recepcionada pelos organizadores da competição. Taiany, que havia sido vice-campeã, assumiu o título.

Em 2022, ela encerrou a carreira de modelo, voltou ao Mato Grosso e abriu a empresa punida por trabalho escravo. A T. F. Zimpel Ltda., empresa do setor madeireiro administrada por Taiany, se apresenta nas redes como especializada em desmatamento e venda de lenha.

Na operação, foram resgatados 20 trabalhadores submetidos a condições degradantes. Realizada em 15 de setembro, a ação ocorreu na Fazenda Eliane Raquel e Quinhão. Lá, os alojamentos eram improvisados, sem higiene e em condições de risco. A água para consumo era imprópria, e a comida, escassa. A alimentação era precária. Houve ainda relatos de intimidação e restrição de liberdade. Segundo o MPT-MT, homens armados circulavam pelo local.

A empresa e a fazenda terão de pagar mais de R$ 1,6 milhão em reparações. Em nota, a T. F. Zimpel alega que terceirizou a mão de obra, não contratou diretamente os trabalhadores e colaborou com as autoridades desde o início da operação, fornecendo documentos e apoio ao acolhimento dos resgatados.