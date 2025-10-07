Muitos perceberam: veja por que Marco Aurélio não matou Odete em Vale Tudo

Logo que a cena do tiro foi ao ar, os telespectadores foram às redes frisar o detalhe da arma do personagem. "Sem silenciador então já descarta Marco Aurélio e o César? mas acho que não deve ser nenhum dos cinco suspeitos", disse o perfil Demilolvato no X. "Descartei o marco aurélio por causa do silenciador, ele era o único que tinha e a cena demonstra que fez barulho", escreveu a usuária Shucomenta, na mesma rede social.

Marco Aurélio contou com a ajuda de Leila (Carolina Dieckmmann) em seu plano de assassinato. Ele foi ao quarto da dona da TCA e voltou em poucos minutos sem dar qualquer detalhe à esposa sobre o que aconteceu. Nas cenas, Leila transparecia estar mais nervosa do que o marido.

ODETE ROITMAN LEVOU UM TIRO!



Quem MATOU ela??? #ValeTudo pic.twitter.com/fjdjn9yj2L -- TV Globo (@tvglobo) October 7, 2025

0:00 / 0:00

Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman? Marco Aurélio (Alexandre Nero) Divulgação/Globo Celina (Malu Galli) Reprodução/Globo César (Cauã Reymond) Reprodução/Globo Maria de Fátima (Bella Campos) Manoella Mello/Globo Heleninha (Paolla Oliveira) Reprodução/Globo